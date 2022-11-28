Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла 4,75 млн, у лідерах Польща, Німеччина та Чехія

Кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом на 22 листопада 2022 року досягла 4 млн 751,07 тис., повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). на своєму сайті.

За місяць із 25 жовтня зростання становило 324,32 тис., тоді як за попередні два місяці - відповідно 242,9 тис. та 214,3 тис., а загалом з кінця травня - близько 1,8 млн.

Найбільший приріст за останній місяць показали Німеччина - близько 206,5 тис., Польща - близько 38,9 тис., Франція - близько 14 тис., Румунія - 11,7 тис. та Чехія - близько 9,5 тис.

Згідно з даними УВКБ ООН, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі - 1 млн 507,89 тис. при тому, що в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни прибуло 8,008 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 6,196 млн дол.

Слідом йдуть Німеччина та Чехія, де кількість біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, з України становила відповідно 1 млн 21,67 тис. і 462,41 тис.

Італія, як і раніше, йде на четвертому місці - 164,17 тис. (приріст на 3,5 тис.), а замикає п'ятірку Іспанія - 154,46 тис. (зростання на 5,2 тис.).

Слідом йдуть Велика Британія - 146,2 тис. (зростання на 7,8 тис.) та Болгарія з показником 146,03 тис. (зростання на 3,3 тис.) - єдина у якої кількість зареєстрованих зі статусом тимчасового захисту набагато більша за кількість зафіксованих біженців із України - 51,86 тис.

Понад 100 тис. українців, які зареєструвалися для тимчасового захисту, ще у двох країнах - Франція та Словаччина: відповідно 118,99 тис. (дані на 21 жовтня) та 101,24 тис. (зростання на 2,7 тис.).

Від 50 тис. до 100 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту також у Румунії - 87,89 тис., Австрії - 86,90 тис. (зростання на 2,1 тис.), Нідерландах - 79,25 тис. (дані на 30 вересня), Литві - 70,67 тис. (зростання менше 2 тис., як і для інших країн нижче, де динаміка не зазначена).

Серед них також Швейцарія - 69,61 тис. (зростання на 2,8 тис.), Ірландія - 64,28 тис. (зростання на 3,8 тис.), Бельгія - 59,53 тис. та Португалія - 52, 88 тис. (дані на 3 жовтня).

Слідом із показниками від 25 тис. до 50 тис. йдуть Швеція - 48,36 тис., Фінляндія - 43,81 тис., Латвія - 42,82 тис. (зростання на 2.1 тис.),

У цій категорії також Естонія - 38,73 тис., Данія - 34,95 тис., Угорщина - 32,27 тис., Норвегія - 32,10 тис.

Від 10 до 25 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту у Греції - 20,0 тис., Хорватії - 19,13 тис. та на Кіпрі - 18,29 тис.

Крім того, у статистиці ООН біженці з України, що набули статусу тимчасового захисту в Словенії - 8,07 тис., Чорногорії - 6,96 тис., Люксембургу - 6,76 тис., Ісландії - 1,77 тис., на Мальті - 1,54 тис., у Сербії та Косово - 1,09 тис. та Ліхтенштейні - 0,36 тис.

ООН також назвала країни, в яких було зафіксовано біженців з України, однак немає даних про набуття ними статусу: Туреччина (дані на 19 травня) - 145 тис., Молдова - 96,65 тис., Грузія - 25,20 тис., Північна Македонія - 6,39 тис., Азербайджан - 3,94 тис., Албанія - 2,51 тис., Вірменія - 0,36 тис. і Боснія та Герцеговина - 0,13 тис.

Окремо ООН зазначає Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 2 млн 852,4 тис. та 16,71 тис. осіб, проте після 3 жовтня дані щодо Росії перестали оновлюватися, тоді як по Білорусі вони застаріли. Згідно з інформацією ООН, у РФ зафіксовані усі, хто перетнув кордон, тоді як у Білорусі - 16,43 тис. Дані про набуття ними статусу відсутні, як і дані про перетин кордону України у зворотному напрямку.

За даними УВКБ ООН на 22 листопада, загалом з України від початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 15,592 млн осіб, з них до Польщі - 7,584 млн, Росію (дані на 3 жовтня) - 2,852 млн осіб, Угорщину - 1,782 млн людей, Румунію - 1,557 млн людей, Словаччину - 953,9 тис., Молдову - 697,9 тис., Білорусь - 16,7 тис. людей.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 22 листопада в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 7,939 млн осіб.

"Від початку російського вторгнення майже третина українців були змушені залишити свої будинки. На сьогодні це одна з найбільших криз переміщення людей у світі. В Україні близько 6,5 млн осіб були внутрішньо переміщеними на 27 жовтня в результаті війни", - зазначає УВКБ ООН, що збільшила оцінку внутрішньо переміщених осіб на 0,3 млн осіб.

УВКБ ООН зазначає, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний статус, з яких у Європі - 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, зокрема в Європі - 5 млн.