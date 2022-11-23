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АНАЛІТИКА

Україна приєднується до Глобального партнерства в галузі освіти

12:19 23.11.2022 |

Україна

 

Україна стала членом Глобального партнерства в галузі освіти (GPE) і може отримати грантову допомогу розміром $43 млн, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Близько 20 років Глобальне партнерство в галузі освіти створює належні умови для забезпечення доступу до освіти мільйонів дітей. З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України GPE запропонував підтримку. І завдяки нашим партнерам українські діти та вчителі незабаром зможуть отримати важливу та необхідну допомогу. Крім того, партнерство з GPE - це також довгострокові результати, трансформаційні зміни та формування стійкої системи освіти", - цитує міністра освіти і науки Сергія Шкарлета пресслужба відомства.

Зазначається, що партнерство, передусім, підтримує пріоритетні напрями діяльності, визначені урядом України. Зокрема - професійний розвиток учителів, надання психологічної підтримки дітям та освітянам, забезпечення закладів освіти навчальними матеріалами та обладнанням, а також підтримку цифрової трансформації освіти.

Згідно з повідомленням, GPE працює в тісній координації з гуманітарними партнерами та партнерами з розвитку, включно з приватним сектором, щоб мобілізувати фінансування для підтримки освітніх потреб в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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