Україна приєднується до Глобального партнерства в галузі освіти

Україна стала членом Глобального партнерства в галузі освіти (GPE) і може отримати грантову допомогу розміром $43 млн, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Близько 20 років Глобальне партнерство в галузі освіти створює належні умови для забезпечення доступу до освіти мільйонів дітей. З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України GPE запропонував підтримку. І завдяки нашим партнерам українські діти та вчителі незабаром зможуть отримати важливу та необхідну допомогу. Крім того, партнерство з GPE - це також довгострокові результати, трансформаційні зміни та формування стійкої системи освіти", - цитує міністра освіти і науки Сергія Шкарлета пресслужба відомства.

Зазначається, що партнерство, передусім, підтримує пріоритетні напрями діяльності, визначені урядом України. Зокрема - професійний розвиток учителів, надання психологічної підтримки дітям та освітянам, забезпечення закладів освіти навчальними матеріалами та обладнанням, а також підтримку цифрової трансформації освіти.

Згідно з повідомленням, GPE працює в тісній координації з гуманітарними партнерами та партнерами з розвитку, включно з приватним сектором, щоб мобілізувати фінансування для підтримки освітніх потреб в Україні.