Віцепрем'єр Верещук закликає жителів Херсона евакуюватись на зиму

Український уряд пропонує жителям Херсона безоплатну евакуацію в інші регіони країни на зимовий період у зв'язку зі складною ситуацією, що очікується в місті, повідомила віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

"Звертаюсь до херсонців. Зокрема, до вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних. З урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни. Уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України", - написала Верещук у телеграмі у понеділок.

"Буде забезпечено безплатне проживання у прихистках, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій", - додала віцепрем'єр.

За її словами, щоб повідомити про бажання евакуюватися, можна записатися особисто у "Пункті незламності" на центральній площі Свободи в Херсоні, або зателефонувати на гарячу лінію Херсонської обладміністрації або ж написати в їхні месенджери, або повідомити в чат-бот волонтерської організації Helping to leave.