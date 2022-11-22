Фінансові новини
- |
- 22.11.22
- |
- 01:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Віцепрем'єр Верещук закликає жителів Херсона евакуюватись на зиму
23:38 21.11.2022 |
Український уряд пропонує жителям Херсона безоплатну евакуацію в інші регіони країни на зимовий період у зв'язку зі складною ситуацією, що очікується в місті, повідомила віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук
"Звертаюсь до херсонців. Зокрема, до вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних. З урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни. Уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України", - написала Верещук у телеграмі у понеділок.
"Буде забезпечено безплатне проживання у прихистках, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій", - додала віцепрем'єр.
За її словами, щоб повідомити про бажання евакуюватися, можна записатися особисто у "Пункті незламності" на центральній площі Свободи в Херсоні, або зателефонувати на гарячу лінію Херсонської обладміністрації або ж написати в їхні месенджери, або повідомити в чат-бот волонтерської організації Helping to leave.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів
|Прем'єр Британії у Києві пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами
|Скандал у НОК України. Що відбувається і чому
|Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії: Сировинні матеріали можуть перетворити Україну на світову суперсилу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Віцепрем'єр Верещук закликає жителів Херсона евакуюватись на зиму
|Перша область в Україні готується запровадити е-квиток на приміські автобуси
|В МВС попередили про новий графік роботи сервісних центрів
|В Генштабі назвали причину частих масштабних повітряних тривог в Україні
|Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії: Сировинні матеріали можуть перетворити Україну на світову суперсилу
|30% території України заміновано, – ДСНС
Бізнес
|Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочипів компанії, пов'язаній з Китаєм
|Ілон Маск заявив, що більше не хоче бути гендиректором Twitter, Tesla чи будь-якої іншої компанії
|Qualcomm представила флагманський чіп Snapdragon 8 Gen 2 - потужний ШІ-двигун, Wi-Fi 7 і швидкість 5G до 10 Гбіт/с
|Найбільше у світі рекламне агентство оголосило розміщення реклами у Twitter «високим ризиком»
|Google заплатить $391,5 млн за приховане відстеження історії місцезнаходження користувачів
|Маск без попередження звільнив тисячі аутсорсингових модераторів Twitter, – ЗМІ
|Збанкрутілу криптобіржу FTX запідозрили в крадіжці коштів клієнтів, - Bloomberg