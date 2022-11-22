Перша область в Україні готується запровадити е-квиток на приміські автобуси

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують у межах області. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Впроваджуватиме автоматизовану систему обліку оплати проїзду в приміських автобусах компанія Смарт-Тікет Технолоджі, яка перемогла на відкритому конкурсі.

Інвестор власним коштом закупить валідатори та встановить їх на приміські та міжміські автобуси, що курсують на території області.

Реалізація проєкту триватиме близько шести місяців.

Е-квиток дозволить зробити оплату у громадському транспорті Львівської області максимально прозорою, буде чіткий облік пільговиків, купувати квитки за проїзд можна буде через мобільний застосунок, уточнив Козицький.

Він нагадав, що Львівська ОДА у серпні цього року оголосила конкурс з відбору інвестора для впровадження е-квитка. У конкурсі брали участь п'ять компаній.