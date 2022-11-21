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В МВС попередили про новий графік роботи сервісних центрів
11:27 21.11.2022 |
Із 22 листопада сервісні центри Міністерства внутрішніх справ переходять на новий графік роботи.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
"З вівторка, 22 листопада, сервісні центри МВС переходять на інший робочий графік. Ці зміни зроблено задля того, аби кожен українець мав доступ до державних послуг", - йдеться у повідомленні.
Тепер сервісні центри працюватимуть з вівторка до суботи включно: у будні - з 08:00 до 17:00 без обідньої перерви, у суботу - з 08:00 до 15:45 без перерви на обід.
Прийом громадян у сервісних центрах МВС здійснюється за попереднім записом онлайн, а також у порядку "живої" черги, що регулюється талонами з терміналу, встановленому в сервісному центрі.
Водночас у регіональних та Головному сервісних центрах МВС графік роботи залишається незмінним - понеділок-четвер з 09:00 до 18:00; п'ятниця - 09:00 до 16:45.
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