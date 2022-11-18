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30% території України заміновано, – ДСНС
17:20 18.11.2022 |
В Україні заміновано 30% території. Площа та об'єми замінування території зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом.
Про це розповів голова Держслужби із надзвичайних ситуацій України Сергій Крук.
Крук повідомив, що на Херсонщині та Миколаївщині активно триває очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Розмінуванню підлягає понад 8 тис. км кв. Із них близько 7 тис. кв. км - територія Херсонської області та до 1,5 тис. кв. км - Миколаївська.
На Херсонщину та Миколаївщину направлено значну кількість фахівців ДСНС із західних регіонів. Працюють інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи, які обстежують автодороги, взаємодіють з енергетиками, розбирають і обстежують об`єкти, які запускаються у роботу.
"Маю надію, що найближчими днями на деокупованих територіях буде відновлено електроенергію та запрацюють системи життєзабезпечення. Декілька місяців знадобляться структурам, які там працюють, для відновлення повноцінного життя на території Херсонщини", - зазначив Крук.
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