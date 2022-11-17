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АНАЛІТИКА

У застосунку «Дія» тепер можна отримати витяг про місце проживання

09:25 17.11.2022 |

Україна

 

Міністерство цифрової трансформації успішно завершило бета-тестування послуги у смартфоні, і тепер українці можуть згенерувати витяг про місце проживання.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Telegram.

"Витяг про місце проживання необхідний при отриманні кожної четвертої держпослуги. Наприклад, при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок чи при оформленні на роботу. Із червня отримати витяг можна на порталі "Дія" всього за 1 хвилину. А відтепер і в застосунку", - йдеться у повідомленні.

Щоб отримати витяг у смартфоні, необхідно оновити застосунок та в розділі "Послуги" вибрати "Довідки та витяги". Після того обрати послугу "Витяг про місце проживання" та натиснути "Замовити витяг".

Зазначається, що заява буде опрацьована протягом декількох хвилин: якщо відомості знайдені в реєстрі, можна завантажити pdf-документ протягом 24 годин.

Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством внутрішніх справ та Державною міграційною службою за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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