Фінансові новини
- |
- 15.11.22
- |
- 20:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін затвердив план заходів щодо створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
18:33 15.11.2022 |
Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у вівторок, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.
Зокрема, затверджено план заходів щодо створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.
Передбачено поетапне створення, впровадження та забезпечення функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 шляхом забезпечення виконання комплексу відповідних практичних заходів із визначенням конкретних виконавців і термінів виконання завдань.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Атака на енергосистему України у вівторок може мати наслідки для низки сусідніх країн – глава Міненерго
ТОП-НОВИНИ
|По території України у вівторок випущено близько 100 ракет - речник командування Повітряних сил
|Нові обстріли України. У Києві горять багатоповерхівки, є влучання у Львові, Рівному та Харкові
|У Львові, Житомирі, Рівному, Хмельницькому та Харкові проблеми з постачанням електроенергії через ракетні удари Росії
|Зеленський на саміті G20 запропонував українську «формулу миру» з 10 кроків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У результаті ракетних ударів РФ по Україні одна людина загинула, шестеро поранено, пошкоджено близько 30 об'єктів
|Кабмін затвердив план заходів щодо створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
|Нові обстріли України. У Києві горять багатоповерхівки, є влучання у Львові, Рівному та Харкові
|У Львові, Житомирі, Рівному, Хмельницькому та Харкові проблеми з постачанням електроенергії через ракетні удари Росії
|«Укравтодор» розпочав розчищення доріг Херсонської області після окупантів
|Данілов пояснив посилення кордону з Білоруссю: там почнеться таке, що мало хто може уявити
|Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю
Бізнес
|CERT-UA попереджає про хакерську розсилку від імені нібито Держспецзв'язку
|Маск втратив 70 млрд доларів після рішення купити Twitter
|TSMC побудує в Аризоні ще один завод за $12 млрд - там випускатимуть 3-нм чіпи
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки
|У Берліні не хочуть підпускати китайців до напівпровідників
|Батарея з піску почала давати тепло. Як це працює й економить електрику