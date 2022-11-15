Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив план заходів щодо створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112

18:33 15.11.2022 |

Україна

 

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у вівторок, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, затверджено план заходів щодо створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Передбачено поетапне створення, впровадження та забезпечення функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 шляхом забезпечення виконання комплексу відповідних практичних заходів із визначенням конкретних виконавців і термінів виконання завдань.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,0588
  1,6767
 4,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8468  0,00 0,00 40,6514  0,09 0,21
EUR 40,1350  0,26 0,66 41,2959  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес