Кабмін затвердив план заходів щодо створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у вівторок, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, затверджено план заходів щодо створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Передбачено поетапне створення, впровадження та забезпечення функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 шляхом забезпечення виконання комплексу відповідних практичних заходів із визначенням конкретних виконавців і термінів виконання завдань.