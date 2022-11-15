«Укравтодор» розпочав розчищення доріг Херсонської області після окупантів

"Я хочу, щоб ми з вами мали розуміння, коли поляки та Європа побудували кордони, крім того, що це з точки зору військової безпеки, є ще питання безпеки біженців. Коли вони у великій кількості почнуть бігти з РФ та Білорусі на територію цивілізованих країн - це лише питання часу", - Данілов.