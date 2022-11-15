Фінансові новини
- |
- 15.11.22
- |
- 20:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Укравтодор» розпочав розчищення доріг Херсонської області після окупантів
13:55 15.11.2022 |
Перші бригади шляховиків уже почали працювати на деокупованих територіях Херсона, повідомив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.
"Щоб забезпечити проїзд, прибираємо із державних доріг спалену техніку, уламки боєприпасів, сміття. Також допомагаємо комунальним службам розчистити населені пункти", - написав Івко на своїй фейсбук-сторінці.
За його словами, щойно сапери перевірять усі споруди, "Укравтодор" почне зводити тимчасові переправи.
Івко зазначив, що шляховики чиститимуть дороги без вихідних, щоб до мешканців звільнених міст та сіл змогли доїхати гуманітарні вантажі та ремонтні бригади якнайшвидше.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Атака на енергосистему України у вівторок може мати наслідки для низки сусідніх країн – глава Міненерго
ТОП-НОВИНИ
|По території України у вівторок випущено близько 100 ракет - речник командування Повітряних сил
|Нові обстріли України. У Києві горять багатоповерхівки, є влучання у Львові, Рівному та Харкові
|У Львові, Житомирі, Рівному, Хмельницькому та Харкові проблеми з постачанням електроенергії через ракетні удари Росії
|Зеленський на саміті G20 запропонував українську «формулу миру» з 10 кроків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У результаті ракетних ударів РФ по Україні одна людина загинула, шестеро поранено, пошкоджено близько 30 об'єктів
|Кабмін затвердив план заходів щодо створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
|Нові обстріли України. У Києві горять багатоповерхівки, є влучання у Львові, Рівному та Харкові
|У Львові, Житомирі, Рівному, Хмельницькому та Харкові проблеми з постачанням електроенергії через ракетні удари Росії
|«Укравтодор» розпочав розчищення доріг Херсонської області після окупантів
|Данілов пояснив посилення кордону з Білоруссю: там почнеться таке, що мало хто може уявити
|Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю
Бізнес
|CERT-UA попереджає про хакерську розсилку від імені нібито Держспецзв'язку
|Маск втратив 70 млрд доларів після рішення купити Twitter
|TSMC побудує в Аризоні ще один завод за $12 млрд - там випускатимуть 3-нм чіпи
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки
|У Берліні не хочуть підпускати китайців до напівпровідників
|Батарея з піску почала давати тепло. Як це працює й економить електрику