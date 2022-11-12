Фінансові новини
- |
- 12.11.22
- |
- 00:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю
22:55 11.11.2022 |
Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю, аби зупинити навіть гіпотетичне просування противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.
"Зараз на Півдні наші люди зустрічають наших військових, а на Півночі кипить інша робота - тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю. Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом - це інженерні загородження, які будують на Волині", - написав він.
За його словами, вже облаштовано близько 3 км кордону, але роботи ще тривають.
Окрім того, роботи ведуться у Рівненській та Житомирській областях. Фортифікаційні споруди зводяться і в регіонах, які межують з територією РФ.
"Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу... Ми всі хочемо захисту, ми робимо все, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування ворога", - зазначає Тимошенко.
Зазначимо, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв намір збудувати стіну на кордоні України з Білоруссю та Росією ще у листопаді 2021 року.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Конфіскація «Укрнафти» та «Укртатнафти». Чи почалася війна між Зеленським та Коломойським
ТОП-НОВИНИ
|ДБР прийшло з обшуком до голови бюджетного комітету Ради - ЗМІ
|Новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: Пентагон розкрив деталі
|Споживчі настрої українців вперше з початку війни суттєво покращилися
|Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень між Україною та ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю
|Міжнародна архітектурна компанія One Works та Норман Форстер залучені до створення перспективного генплану Миколаєва
|Влада Києва компенсовуватиме ОСББ та кооперативам 75% вартості генераторів
|Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink
|Київрада перейменувала 11 вулиць столиці - Кличко
|УЗ переводить продаж квитків на поїзд Київ – Варшава повністю в онлайн: причини
|Гіпноз, собаки і бухгалтерія: нова очільниця Довженко-Центру не має жодного стосунку до кіноіндустрії
Бізнес
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки
|У Берліні не хочуть підпускати китайців до напівпровідників
|Батарея з піску почала давати тепло. Як це працює й економить електрику
|Майнери почали розпродувати обладнання для видобутку біткоїну, щоб розплатитися за боргами
|Google запустив застосунок Look to Speak в Україні, що полегшує спілкування людям із вадами мови та моторики
|Найпродуктивніші Android-смартфони. У рейтингу AnTuTu змінився лідер