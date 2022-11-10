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Київрада перейменувала 11 вулиць столиці - Кличко
17:27 10.11.2022 |
Депутати Київради на засіданні у четвер, 10 листопада, перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим, розповів міський голова Києва Віталій Кличко.
"Процес дерусифікації в столиці триває. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну. Ми маємо назавжди позбавитися символів і назв, пов'язаних із країною-агресором", - наголосив Кличко, повідомляє пресслужба мера.
На засіданні 10 листопада було затверджено нові назви ще 11 об'єктів. Так, вулицю Біломорську у Деснянському районі перейменовано на вулицю Катерини Гандзюк, вулицю Магнітогорську - на вулицю Якова Гніздовського. У Голосіївському районі вул. Ломоносова перейменовано на вул. Юлії Здановської. Вулицю Північно-Сирецьку у Подільському районі перейменована на вул. Віктора Некрасова.
У Дніпровському районі перейменовано три вулиці. Так, бульвар Праці отримав ім'я Івана Котляревського, вул. Генерала Карбишева перейменовано на вул. Ірини Бекешкіної, вул. Челябінську - на вул. Пантелеймона Куліша.
У Печерському районі вул. Миколу Гастелло перейменовано на вул. Бусовогірську, вул. Маміна-Сибіряка у Солом'янському районі - на вул. Вічову. У Святошинському районі вулицю Валі Котика перейменовано на вулицю Віденську, вул. Іжевську у Дарницькому районі - на вул. Іжкарську.
Наголошується, що нові назви обирали кияни. На рейтингове електронне голосування винесли 296 об'єктів, які відбирала експертна комісія. Кияни мали змогу проголосувати за назви, яким надали перевагу, у застосунку "Київ Цифровий". Назви, які отримали найбільшу підтримку, було передано на розгляд та голосування Київради.
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