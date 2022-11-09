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Мінцифра та Binance опрацьовують можливість інтеграції оплати криптовалютами в «Дії»

17:29 08.11.2022 |

Україна

 

Криптовалютна біржа Binance повідомила про розвиток співпраці з Міністерством цифрової трансформації України.

Сторони опрацьовують можливість «подальшого поширення прийняття криптовалют через оплату цифровими активами за допомогою Binance Pay за державні послуги, зокрема в "Дії"». Про це ForkLog UA розповів генеральний менеджер компанії в Україні Кирило Хом'яков.

«В межах цифровізації країни також працюємо разом над формуванням концепції інтеграції блокчейну в державний сектор», - зазначив він.

У Мінцифрі підтвердили інформацію ForkLog UA.

Крім того, міністерство та Binance розробляють стратегію подальшого розвитку IT Generation та інших освітніх проєктів з Web3, блокчейну та криптовалют.

«IT Generation виявився дуже потрібним і популярним проєктом - 2200 людей, які вимушено втратили роботу, отримали можливість здобути нову освіту, а десять IT-шкіл інтегрували Binance Pay», - заявив Хом'яков.

Мінцифра та Binance опрацьовують можливість інтеграції оплати криптовалютами в «Дії»

 
За матеріалами: forklog.com.ua
 

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