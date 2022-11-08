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Стабільне постачання е/е у Києві за відсутності нових атак РФ на енергосистему може бути забезпечене за кілька тижнів - топменеджер ДТЕК
17:10 07.11.2022 |
Відключення електроенергії в Києві та області, спричинені дефіцитом потужності через ураження ударами Росії електроенергетичних об'єктів, триватимуть до завершення ремонтів пошкоджених ліній електропередачі або збільшення генерації всередині регіону, вважає виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук.
"Ця ситуація триватиме доти, доки не будуть відремонтовані лінії та інша інфраструктура для того, щоб передати електроенергію до Києва з інших регіонів України, або ж не будуть додані генерувальні потужності. І ті, й ті були пошкоджені внаслідок обстрілів минулого тижня і раніше", - сказав Сахарук в ефірі телеканалу "Київ" у понеділок.
За його словами, завершення ремонтів очікується найближчим часом, якщо не буде нових атак. "Скажімо так - орієнтовно протягом наступних двох тижнів", - уточнив Сахарук.
За даними директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, загалом в Україні військові РФ атакували понад 170 енергійних об'єктів. Щодо інфраструктури транспортування електроенергії, то її пошкодження, за його словами, становили близько 40%. Водночас він зазначив, що Україна активно відновлює енергосистему та здатна замінити до 60-70% обладнання зі своїх резервів, а також проводить переговори із міжнародними партнерами та виробниками щодо оперативного постачання високотехнологічного обладнання, виробництво якого вимагає тривалого терміну.
На брифінгу в Медіа-центрі в Києві в понеділок він пояснив, що в першу хвилю відновлення після ворожих атак, яка триває орієнтовно 12 годин, енергетики намагаються оперативно за резервними схемами заживити принаймні 50-60% споживачів. Друга хвиля відновлювальних робіт може тривати приблизно місяць, протягом якого енергетики мають перевстановити пошкоджене обладнання з резервів.
"Для того щоб в умовах відсутності нових атак повернути більш-менш звичний рівень комфорту, потрібно від трьох до п'яти тижнів", - сказав Харченко.
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