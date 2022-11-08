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АНАЛІТИКА

Влада Києва відновила збір плати за паркування

15:48 07.11.2022 |

Україна

 

Від 7 листопада у столиці знову діють тарифи на користування майданчиками КП "Київтранспарксервіс" для платного паркування транспортних засобів.

Відповідні тарифи затверджені розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації №735 від 7 листопада, повідомляє пресслужба КМДА.

Вартість паркування за 1 годину на відведених платних парковках КП "Київтранспарксервіс" залежно від зони паркування встановлено в розмірі, який діяв з липня 2021 року, до скасування відповідного розпорядження судом:

* І зона - 35 гривень;
* ІІ зона - 25 гривень;
* ІІІ зона - 5 гривень.

Абонементний талон на паркування діятиме з першого до останнього дня календарного місяця. Його місячна вартість у паркувальних зонах наступна:

* І-ІІІ - 5733 гривні;
* І-ІІ - 5145 гривень;
* ІІ-ІІІ - 2940 гривень;
* ІІІ - 882 гривні.

Вартість денного абонементного талону на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00 в межах паркувальних зон становить:

* І-ІІІ - 390 гривень;
* І-ІІ - 350 гривень;
* ІІ-ІІІ - 250 гривень;
* ІІІ - 50 гривень.

Вартість послуг на паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках залежно від кількості годин паркування встановлено в розмірі:

* до години включно - 5 гривень;
* до 2 годин включно - 10 гривень;
* до 12 годин включно - 11 гривень;
* до 13 годин включно - 16 гривень;
* до 14 годин включно - 21 гривня;
* за добу - 22 гривні.

Як повідомлялося, на початку серпня у столиці тимчасово призупинили збір плати за паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" за рішенням суду.

Згодом Антимонопольний комітет України оштрафував "Київтранспарксервіс" за завищення тарифів на паркування у 2021 році. У липні 2021 року АМКУ вже штрафував це підприємство за аналогічне порушення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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