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АНАЛІТИКА

Україна прийняла головування у Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики

09:22 07.11.2022 |

Україна

 

Україна ухвалила головування у Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Важлива перемога України в науковій сфері. В Австралії завершилось 41-е засідання Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики, під час якого Україна прийняла головування в цій організації. Україна вперше очолила Комісію із часу набуття членства в організації (1994 р.). Новим її головою став Віталій Цимбалюк - український дипломат, колишній Посол України в Республіці Чилі", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

Він зазначив, що для України це можливість відстоювати наукові та рибогосподарські інтереси в Антарктиці.

Крім того, за словами Міністра, для екологічних, океанологічних та біологічних досліджень морських вод Антарктики планують залучити українське науково-дослідне судно "Ноосфера".

Також Україна продовжує представляти у Південному океані свій рибальський флот на двох видах промислу, завдяки чому Антарктика залишається для нас важливим рибопромисловим регіоном.

"В умовах повномасштабного вторгнення рф на територію України промисел в Антарктиці є єдиною можливістю забезпечити українців власною продукцією. Навіть у складних умовах війни Україна робить активний внесок у збереження антарктичних морських екосистем і відстоює власні інтереси на міжнародній арені", - написав Шкарлет.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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