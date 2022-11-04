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АНАЛІТИКА

Google запустив застосунок Look to Speak в Україні, що полегшує спілкування людям із вадами мови та моторики

13:44 04.11.2022 |

Україна, Новини IT

 

Google за підтримки першої леді України Олени Зеленської запустив в Україні застосунок Look to Speak, що дозволяє обирати готові фрази та відтворювати їх вголос, використовуючи рухи очей.

"Нещодавно ми зробили застосунок доступним українською мовою, щоб допомогти людям, які тимчасово залишили свої будинки через війну, а також цивільним і військовим, які дістали поранення або травми внаслідок російського вторгнення", - йдеться у повідомленні у блозі Google.

Вперше Google запустив Look to Speak близько двох років тому, відтоді програму було запущено ще 18 мовами.

"Завдяки Look to Speak, навіть якщо хтось не може спілкуватися голосом, він може спілкуватися очима. Це дозволяє їхньому оточенню, близьким, слухати і розуміти їх по-новому. Спілкування - це двосторонній процес, і додаток Look to Speak може слугувати у ньому мостом", - пояснила засновниця та президент Українського товариства логопедії та мови Оксана Лялька, слова якої наведено у блозі Google.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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