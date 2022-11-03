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АНАЛІТИКА

Україна завершила відбудову мосту, який завадив «взяти Київ за три дні»

14:17 03.11.2022 |

Україна

 

Україна завершила відновлення мосту через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ - Чоп у селі Стоянка неподалік від Києва, повідомив Укравтодор. Його зруйнували у перші дні наступу російських військ, що не дозволило окупаційним військам підійти до столиці з заходу.

"Зруйнований наприкінці лютого міст по Житомирській трасі став суттєвою перешкодою для планів окупантів "взяти Київ за три дні"", - нагадав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Україна завершила відбудову мосту, який завадив «взяти Київ за три дні»

 

Міст почали відбудовувати у квітні, коли російських окупантів вигнали з північної частини України.

У травні на залишках старих конструкцій відбудували лівий проїзд мосту - це дозволило відновити рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту.

Праву частину мосту довелося відновлювати з нуля. Вона почала працювати з 3 листопада.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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