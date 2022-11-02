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Мінцифри запустило послугу перевірки нотаріальних документів через «Дію» за допомогою QR-коду
13:56 02.11.2022 |
Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції та Нотаріальною палатою запустили перший етап масштабного проекту з цифровізації нотаріату - "Нота".
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Працюємо над впровадженням електронних нотаріальних послуг в Україні - Нота. Перший етап проєкту - нотаріальні документи з QR-кодом. Для їх перевірки достатньо використати QR-сканер у застосунку "Дія", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нотаріальні документи формуються на спеціальних бланках. Але з початку повномасштабного вторгнення виникають труднощі з їх виробництвом та логістикою. Тож нотаріусам дозволили формувати частину документів на звичайному білому папері А4. Водночас трапляються випадки підробок нотаріальних документів навіть на спеціальних бланках.
"Для того, щоб убезпечити українців від підробки документів, запускаємо перевірку за QR-кодом. Він може бути на: довіреності, договорі оренди транспортних засобів, заяві, на якій засвідчується справжність підпису.
За QR-кодом можна завантажити електронну копію документа у кілька кліків для перевірки та зберігання. Більше не потрібно робити сканкопії чи фотографувати", - пояснюють у міністерстві.
Як додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, наразі наносити QR-код на документи можуть нотаріуси Києва. Але згодом проєкт масштабують на всю країну.
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