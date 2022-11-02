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АНАЛІТИКА

Для повторного подання заявки на бронювання військовослужбовців більше не потрібно повторно заповнювати форму - Мінагрополітики

11:37 02.11.2022 |

Україна

 

В електронному кабінеті для отримання військовозобов'язаними працівниками бронювання вдосконалено процедуру подання заявок: тепер роботодавцям більше не потрібно повторно заповнювати форми, якщо запит було відхилено і його потрібно виправити та подати заново.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України у середу, аналогічно можна повторно надсилати розглянуті запити на бронювання.

Наголошується, що бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу відбувається виключно через кабінет запитів на бронювання.

Уточнюється, що бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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