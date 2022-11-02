Освітній хаб «Google Знання» розпочав роботу в Україні

Міністерство цифрової трансформації та національний проєкт "Дія. Цифрова освіта" стали інформаційними партнерами освітнього хабу "Google Знання" в Україні.

"Завдяки сервісу українські користувачі зможуть легко знаходити ресурси, які має Google, отримувати нові навички, розвивати кар'єру, а Україні та рухатися до цифровізації навчання", - зазначає Мінцифри у телеграм-каналі у середу.

Освітній хаб містить три розділи:

- "Знання для школи": охоплює ресурси Google, призначені для педагогів, учнів та їхніх батьків;

- "Знання для роботи": допоможуть отримати практичні навички, знайти роботу та розвинути свій бізнес;

- "Знання для життя": створені, щоб відкривати світ, розвиватися та заохочувати допитливість.