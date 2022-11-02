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Освітній хаб «Google Знання» розпочав роботу в Україні
10:57 02.11.2022 |
Міністерство цифрової трансформації та національний проєкт "Дія. Цифрова освіта" стали інформаційними партнерами освітнього хабу "Google Знання" в Україні.
"Завдяки сервісу українські користувачі зможуть легко знаходити ресурси, які має Google, отримувати нові навички, розвивати кар'єру, а Україні та рухатися до цифровізації навчання", - зазначає Мінцифри у телеграм-каналі у середу.
Освітній хаб містить три розділи:
- "Знання для школи": охоплює ресурси Google, призначені для педагогів, учнів та їхніх батьків;
- "Знання для роботи": допоможуть отримати практичні навички, знайти роботу та розвинути свій бізнес;
- "Знання для життя": створені, щоб відкривати світ, розвиватися та заохочувати допитливість.
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