Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Освітній хаб «Google Знання» розпочав роботу в Україні

10:57 02.11.2022 |

Україна

 

Міністерство цифрової трансформації та національний проєкт "Дія. Цифрова освіта" стали інформаційними партнерами освітнього хабу "Google Знання" в Україні.

"Завдяки сервісу українські користувачі зможуть легко знаходити ресурси, які має Google, отримувати нові навички, розвивати кар'єру, а Україні та рухатися до цифровізації навчання", - зазначає Мінцифри у телеграм-каналі у середу.

Освітній хаб містить три розділи:

- "Знання для школи": охоплює ресурси Google, призначені для педагогів, учнів та їхніх батьків;

- "Знання для роботи": допоможуть отримати практичні навички, знайти роботу та розвинути свій бізнес;

- "Знання для життя": створені, щоб відкривати світ, розвиватися та заохочувати допитливість.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,3474
  0,1097
 0,30

Курс обміну валют на вчора, 09:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2714  0,47 1,22 40,2429  0,37 0,92
EUR 38,5071  0,32 0,83 39,7429  0,32 0,81

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,02 0,04 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес