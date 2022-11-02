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АНАЛІТИКА

У Києві готові розгорнути близько тисячі пунктів обігріву у разі НС узимку

08:34 02.11.2022 |

Україна

 

У Києві у разі надзвичайних ситуацій взимку влада готова забезпечити розгортання близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У столиці, у разі надзвичайних ситуацій взимку, ми готові розгорнути близько 1000 пунктів обігріву мешканців міста", - написав він у телеграм-каналі.

Кличко наголосив, що через ракетні атаки агресора на об'єкти критичної інфраструктури розглядаються різні сценарії розвитку подій.

"Найгірший - коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок понад тисячу пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо", - наголосив мер.

"Закупили електрогенератори, зробили запаси води та всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей. У них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу", - додав Кличко.

Раніше повідомлялося, що Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) допоможе Україні обладнати пункти обігріву у школах та садах у зимовий період.

Такі пункти, за словами глави Офісу президента Кирила Тимошенка, будуть обладнані генераторами, питною водою та їжею, інтернет-зв'язком. Для цього потрібно близько 17 тис. генераторів.

Він також нагадав, що в рамках цієї ініціативи, запущеної Міністерством освіти і науки у співпраці з ЮНІСЕФ та першою леді Оленою Зеленською для підтримки освітнього процесу у поточному навчальному році, тисяча опорних шкіл отримають $3 млн на відповідні потреби.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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