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У Києві готові розгорнути близько тисячі пунктів обігріву у разі НС узимку
08:34 02.11.2022 |
У Києві у разі надзвичайних ситуацій взимку влада готова забезпечити розгортання близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста, повідомив міський голова Віталій Кличко.
"У столиці, у разі надзвичайних ситуацій взимку, ми готові розгорнути близько 1000 пунктів обігріву мешканців міста", - написав він у телеграм-каналі.
Кличко наголосив, що через ракетні атаки агресора на об'єкти критичної інфраструктури розглядаються різні сценарії розвитку подій.
"Найгірший - коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок понад тисячу пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо", - наголосив мер.
"Закупили електрогенератори, зробили запаси води та всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей. У них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу", - додав Кличко.
Раніше повідомлялося, що Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) допоможе Україні обладнати пункти обігріву у школах та садах у зимовий період.
Такі пункти, за словами глави Офісу президента Кирила Тимошенка, будуть обладнані генераторами, питною водою та їжею, інтернет-зв'язком. Для цього потрібно близько 17 тис. генераторів.
Він також нагадав, що в рамках цієї ініціативи, запущеної Міністерством освіти і науки у співпраці з ЮНІСЕФ та першою леді Оленою Зеленською для підтримки освітнього процесу у поточному навчальному році, тисяча опорних шкіл отримають $3 млн на відповідні потреби.
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