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Уряд спростив процедуру продовження терміну дії закордонного паспорта для українців

16:43 01.11.2022 |

Україна

 

Уряд України спростив процедуру продовження терміну дії закордонного паспорта громадянина України та внесення інформації про дітей.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

1 листопада уряд прийняв постанову, яка врегульовує процедуру внесення інформації до закордонного паспорта громадянина України.

Українці, які вимушено перебувають за кордоном внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зможуть тепер більш оперативно продовжувати в українських дипломатичних установах строк дії закордонних паспортів, а також вносити відомості про дітей до паспортів батьків (законних представників).

Продовження строку дії паспорта та внесення даних про дітей здійснюватимуться в день звернення на безоплатній основі.

"Ухвалена постанова сприятиме мінімізації випадків перебування дорослих та дітей за межами України без дійсних документів", - зазначили в МЗС.

Більш детальна інформація про режими в'їзду та перебування за кордоном доступна на інтерактивній карті МЗС України.
 

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