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АНАЛІТИКА

У Києві повністю відновили водопостачання

09:19 01.11.2022 |

Україна

 

У Києві повністю відновили водо- та електропостачання. Утім, вимкнення електроенергію продовжаться.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Водопостачання в домівки кияни повністю відновили. Дякую фахівцям "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці", - зазначив він.

Водночас, за його словами, вимкнення світла продовжать застосовувати, "оскільки дефіцит в енергосистемі, після варварських атак агресора, - значний".

Як повідомлялося, у понеділок, 31 жовтня, Росія знову завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок ранкового обстрілу російськими ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.

Зокрема, у КМДА зазначали, що через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці були без водопостачання. 350 тисяч помешкань Києва - без електроенергії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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