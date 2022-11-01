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АНАЛІТИКА

ЦНАПи Києва відзавтра скасовують запис на конкретний час

17:32 31.10.2022 |

Україна

 

Із 1 листопада Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) Києва скасовують можливість запису на конкретну годину прийому.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Заявників прийматимуть за електронною чергою, що формуватиметься у приміщеннях ЦНАПів. Усі, хто мав запис, будуть прийняті першочергово.

Як зазначається, в разі відсутності світла ЦНАПи не надають послуг, пов'язаних із роботою електронних систем/реєстрів.

Зокрема:

* паспортні послуги (крім вклеювання фото до паспорта громадянина України 25, 45 років);
* реєстрація майна;
* реєстрація бізнесу;
* витяги з Державного земельного кадастру;
* послуги при народженні дитини;
* послуги у будівельній сфері;
* е-декларація.

У разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня ЦНАПи починають працювати через 30 хвилин після відбою; у разі оголошення тривоги під час робочого дня - протягом 10 хвилин після відбою.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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