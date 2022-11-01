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У київському метро з 1 листопада збільшать інтервали руху поїздів - КМДА
15:07 31.10.2022 |
У київському метрополітені з 1 листопада збільшать інтервали руху поїздів: у пікові години вони становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік - 8-10 хвилин, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Фахівці постійно проводять моніторинг пасажиропотоків на станціях київського метро. Відповідно до цих показників відрегулювали графіки руху та збільшили інтервали між поїздами. Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу економніше споживати електроенергію", - наголошується в повідомленні КМДА у телеграмі.
Водночас у міськадміністрації наголосили, що всі пасажирські зони метрополітену залишаються з належним рівнем освітлення.
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