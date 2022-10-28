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Нове обладнання ППО надійшло до столиці – Кличко
18:42 28.10.2022 |
Міський голова Києва Віталій Кличко сподівається, що місто стало більш захищеним від повітряних атак.
"Була нарада з військовими, де я наголосив, що нам необхідно захистити наші об'єкти енергопостачання. На це звернули особливу увагу. Мене військові запевнили, що зараз нове обладнання протиповітряної оборони надійшло до столиці, й повітря буде більш захищеним. Сподіваємося, що атак і провокацій із дронами-камікадзе та ракетами більше не буде", - сказав він у п'ятницю в ефірі телеканалу "Київ".
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