Нове обладнання ППО надійшло до столиці – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко сподівається, що місто стало більш захищеним від повітряних атак.

"Була нарада з військовими, де я наголосив, що нам необхідно захистити наші об'єкти енергопостачання. На це звернули особливу увагу. Мене військові запевнили, що зараз нове обладнання протиповітряної оборони надійшло до столиці, й повітря буде більш захищеним. Сподіваємося, що атак і провокацій із дронами-камікадзе та ракетами більше не буде", - сказав він у п'ятницю в ефірі телеканалу "Київ".