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Паспорти громадян України, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, залишаються чинними - рішення Кабміну
18:38 28.10.2022 |
Паспорти громадян України, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, зберігають свою чинність, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій із посиланням на рішення уряду.
"Паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.
Зазначається, що власники таких документів зобов'язані їх обміняти протягом 30 днів з моменту припинення або скасування воєнного стану в Україні.
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