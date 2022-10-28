Паспорти громадян України, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, залишаються чинними - рішення Кабміну

Паспорти громадян України, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, зберігають свою чинність, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій із посиланням на рішення уряду.

"Паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що власники таких документів зобов'язані їх обміняти протягом 30 днів з моменту припинення або скасування воєнного стану в Україні.

