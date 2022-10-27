Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Київрада дерусифікувала ще понад 40 вулиць столиці - Кличко

22:52 27.10.2022 |

Україна

 

Депутати Київради на засіданні перейменували понад 40 вулиць, провулків і площ, назви яких пов'язані з РФ та радянським минулим, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми продовжуємо процес дерусифікації в столиці. І це важливий крок. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну. Ми повинні назавжди позбавитися символів і назв, пов'язаних із країною-агресором. Нові назви, зокрема, увіковічнять пам'ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. А також - пам'ять про захисників України, які поклали своє життя, боронячи нашу державу після широкомасштабного вторгнення російських варварів", - наводить слова Кличка його пресслужба.

Зокрема, у Дарницькому районі вул. Славгородську перейменували на вулицю імені загиблого Героя російсько-української війни - Дениса Антіпова, вул. Карла Маркса - на вул. Йоганна Вольфганга Гете.

У Голосіївському районі площу Амурську - на площу Васильківську. У Шевченківському районі вул. Пушкінську - на вул. Євгена Чикаленка, вулицю Некрасівську - на вул. Івана Драча, Краснодарську - на вул. Голди Меїр.

У Дніпровському районі вулицю Астраханську - на вул. Кастуся Калиновського. У Солом'янському районі вул. Багратіона - на вулицю імені фотокореспондента Максима Левіна, провулок Московський - на провулок Павла Лі.

У Подільському районі провулок Олександра Бестужева перейменували на провулок Кузьми Скрябіна. У Святошинському районі площу Героїв Бреста на Чорнобаївську. В Оболонському районі вул. Маршала Тимошенка - на вул. Левка Лук'яненка. У Печерському районі вул. Олександра Матросова на вул. генерала Кульчицького - українського військового, який загинув у 2014 році у Слов'янську.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7386
  0,0969
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1016  0,12 0,31 40,1344  0,13 0,32
EUR 38,3756  0,26 0,69 39,7569  0,28 0,71

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,02 0,07 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес