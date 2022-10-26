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АНАЛІТИКА

У Києві в усьому комунальному транспорті вже можна розплачуватися банківською карткою – мер

16:10 26.10.2022 |

Україна

 

Оплата за проїзд за допомогою банківської картки доступна на всіх маршрутах комунального громадського транспорту з середи, 26 жовтня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Відсьогодні оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах. Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь усе працює", - написав Кличко в телеграмі в середу.

Як повідомлялося, раніше оплата за проїзд банківською карткою була доступна лише у столичному метрополітені. З 15 жовтня така нагода вперше з'явилася на частині комунальних автобусних маршрутів. Кличко анонсував її поширення на весь наземний міський транспорт упродовж двох-трьох тижнів. Проєкт реалізовує столична влада за підтримки Mastercard та Visa, розповів мер.

Вартість одноразової поїздки в разі оплати банківською карткою - 8 грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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