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У Києві в усьому комунальному транспорті вже можна розплачуватися банківською карткою – мер
16:10 26.10.2022 |
Оплата за проїзд за допомогою банківської картки доступна на всіх маршрутах комунального громадського транспорту з середи, 26 жовтня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Відсьогодні оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах. Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь усе працює", - написав Кличко в телеграмі в середу.
Як повідомлялося, раніше оплата за проїзд банківською карткою була доступна лише у столичному метрополітені. З 15 жовтня така нагода вперше з'явилася на частині комунальних автобусних маршрутів. Кличко анонсував її поширення на весь наземний міський транспорт упродовж двох-трьох тижнів. Проєкт реалізовує столична влада за підтримки Mastercard та Visa, розповів мер.
Вартість одноразової поїздки в разі оплати банківською карткою - 8 грн.
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