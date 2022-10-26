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На Київщині побудують два сміттєпереробних заводи за $117 мільйонів
12:49 26.10.2022 |
Будівництво нових сміттєпереробних заводів у Київській області орієнтовно коштуватиме $117 млн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Зазначається, що переважна частина обладнання на заводах буде українського виробництва, решта - європейського.
"Це перший великий інвестиційний проєкт, який реалізують в рамках реформи управління відходами в Україні. Він передбачає будівництво двох нових сміттєпереробних заводів для кластерного вирішення проблем з відходами одразу трьох громад - Бориспільської, Броварської та Фастівської. Обидва комплекси зможуть сукупно переробляти 470 тис. тонн відходів на рік", - йдеться у повідомленні.
Розташовуватимуться потужності на території Бориспільської та Фастівської громад, поза межами населених пунктів - на земельних ділянках, власниками яких є відповідні міські ради.
Заводи використовуватимуть одразу декількох технологій обробки. Зокрема, здійснюватиметься переробка органічних (харчових відходів) з подальшим виробництвом біометану, а також глибоке сортування відходів з виділенням ресурсоцінних матеріалів - металобрухту, скла та пластику.
Наразі на території Бориспільської громади вже визначено земельну ділянку у 25 га, де будуть розміщуватися потужності. Фастівська громада займається оформленням документів для вирішення земельних питань.
До кінця листопада поточного року планують завершити перемовини із кількома європейськими інвесторами - проєкт реалізовуватимуть із залученням кредитних коштів від європейських банків (70%) та приватних інвестицій (30%).
Далі здійснюватимуть вибір проєктувальників і підрядників - за тендерними процедурами європейських банків, що інвестуватимуть проєкт.
Загалом строк будівництва складе близько 18 місяців.
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