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АНАЛІТИКА

За допомогою додатка «єППО» вперше було збито російську крилату ракету

12:09 26.10.2022 |

Україна

 

Громадяни повідомили про ракету через додаток, а українські захисники знищили ворожий "Калібр".

Про це у Facebook повідомив один із розробників Геннадій Сульдін, передає Цензор.НЕТ.

"22.10 22 зранку на Півдні України відбулося перше бойове застосування додатка єППО по російській крилатій ракеті. "Калібр" летів на дуже малої висоті, завдяки особливостям рельєфа місцевості локаційно не спостерігався. Але декілька пильних громадян побачили бл#діну і щойно сповістили військових за допомогою додатка єППО. Наші зенітники за кілька секунд отримали цілевказання, мали достатньо часу та без зайвих проблем, як на тренажері збили "Калібр" з ПЗРК "Ігла". Красені, велике дякую!

Система спрацювала саме так, як ми мріяли в травні на початку розробки додатку. До речі, єППО замислювався саме як засіб відстеження низьколітаючих дозвукових крилатих ракет, перш за все Калібрів. Загроза типу "шахед" з'явилася набагато пізніше", - розповів він.

Сульдін зазначив, що великою цінністю для ППО є дані з сільської місцевості про ракети і шахеди російських окупантів. Вони найчастіше йдуть по низинах в малонаселених районах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що за допомогою додатка "єППО" українці можуть повідомляти про ракети чи дрони РФ.
 

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