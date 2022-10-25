Українців, які виїхали за кордон, закликали за можливості не повертатись додому на зиму

Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які з початку повномасштабної війни виїхали за кордон, за можливості, не повертатись до України у зимовий період.

Про це Верещук сказала в ефірі телемарафону.

Міністр зазначила: ті, у кого є можливість й надалі перебувати за кордоном - нехай перезимують там.

"Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, електромережі не витримують... Якщо у вас є можливість перезимувати за кордоном, то варто це зробити", - підкреслила Верещук.

За її словами, вона, звісно, хотіла б, щоб вже весною українці повернулись та спільно відновлювали Харківщину, Херсонщину й інші українські населені пункти.

Верещук додала, що повернення в Україну зараз означатиме знову наразити на небезпеку себе, своїх дітей та вразливих родичів.

"Наші діти повинні жити і навчатися тут, але поки що утримаймось, тому що розуміємо, що ситуація погіршуватиметься, і зиму треба вижити. Переживемо зиму, а далі будемо думати про все решта", - резюмувала вона.