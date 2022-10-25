Київська система моніторингу якості повітря інтегрувалася у сервіс IQAir

Київську міську систему моніторингу якості повітря було офіційно інтегровано у міжнародний сервіс IQAir, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Офіційні дані про якість повітря у столиці доступні користувачам сайту IQAir, що формує світовий рейтинг міст за станом атмосферного повітря. У Києві діє мережа із п'яти референтних пунктів спостережень за станом атмосферного повітря європейського зразка, які доповнюють понад 40 індикативних постів", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Дані з обох видів пунктів моніторингу доступні користувачам програми "Київ Цифровий", де також можна отримувати повідомлення про високий рівень забрудненості повітря в столиці.