Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Київська система моніторингу якості повітря інтегрувалася у сервіс IQAir

13:57 25.10.2022 |

Україна

 

Київську міську систему моніторингу якості повітря було офіційно інтегровано у міжнародний сервіс IQAir, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Офіційні дані про якість повітря у столиці доступні користувачам сайту IQAir, що формує світовий рейтинг міст за станом атмосферного повітря. У Києві діє мережа із п'яти референтних пунктів спостережень за станом атмосферного повітря європейського зразка, які доповнюють понад 40 індикативних постів", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Дані з обох видів пунктів моніторингу доступні користувачам програми "Київ Цифровий", де також можна отримувати повідомлення про високий рівень забрудненості повітря в столиці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,0804
  0,1225
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5855  0,14 0,35 40,5668  0,15 0,36
EUR 38,1752  0,04 0,09 39,5039  0,04 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес