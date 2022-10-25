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З'явився актуальний графік відключень світла у Києві
12:07 25.10.2022 |
У Києві у вівторок, 25 жовтня, знову почалися стабілізаційні відключення електроенергії для запобігання аваріям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"У Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" почалися стабілізаційні відключення світла", - йдеться у повідомленні.
ДПЕК на своєму сайті публікує актуальний графік адрес стабілізаційних відключень електроенергії.
Зазначимо, що поки діятиме розпорядження НЕК "Укренерго", кожна з трьох груп вимикатиметься у певний період часу. Максимальний час відключення електроенергії складе не більше 4 годин. Однак у деяких регіонах через масштабність пошкоджень енергосистеми світло може бути більш тривалий час.
Крім того, у столичній адміністрації нагадують необхідність максимально зменшити використання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі країни.
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