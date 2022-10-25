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У метро Києва відкривають туалети: що відомо
17:36 24.10.2022 |
У метро Києва відкриють безкоштовні вбиральні для пасажирів. Це сталося після того, як петиція з проханням відкрити вбиральні на станціях отримала необхідну кількість голосів.
Петиція з приводу безкоштовних туалетів на станціях метро у Києві зібрала понад шість тисяч голосів на підтримку автора прохання.
"Зробити на всіх станціях метро безкоштовний туалет, на одній станції по три кабінки, вхід до якого входитиме у вартість квитка 8 гривень. Це буде зручно для киян та гостей міста", - йшлося у ній.
Так, мер столиці Віталій Кличко доручив відкрити на станціях метро у Києві безкоштовні туалети.
"Київський міський голова Віталій Кличко 06.10.2022 року направив підтриману петицію директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Кандибору Р. В., постійним комісіям Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами та з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу роботи", - сказано у відповіді Кличка на петицію.
Зазначимо, що кияни скаржилися на відсутність туалетів метро вже давно. Наразі це стало ще більш актуальним, оскільки метро працює під час повітряної тривоги ще і як укриття.
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