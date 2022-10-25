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Виплати 3000 гривень. Хто отримає одноразову допомогу в листопаді

17:30 24.10.2022 |

Україна

 

Мінреінтеграції відкриває рахунок для допомоги жителям звільнених територій та евакуйованим, на який надходитимуть кошти донорів.

Відповідна постанова уряду набере чинності 1 листопада. Як українці зможуть отримати допомогу, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку міністерства.

На що витрачатимуть кошти із гуманітарного рахунку

Зазначається, що за рахунок коштів, які будуть надходити на гуманітарний рахунок Мінреінтеграції у Національному банку відбуватиместься надання грошової та гуманітарної допомоги евакуйованим українцям і мешканцям звільнених територій.

При Мінреінтеграції буде створена комісія. За її рішенням кошти будуть видаватися обласним військовим адміністраціям на:

* на закупівлю харчів;
* одягу;
* ліків;
* евакуацію громадян;
* облаштування місць їх компактного розміщення.

Як отримати екстрені виплати через Укрпошту

Одноразові виплати складуть 3000 гривень для дітей та осіб із інвалідністю, всі інші категорії отримають 2000 гривень.

У відомстві склали алгоритм надання грошової допомоги. На деокупованих територіях виплати будуть здійснювати так:

* місцеві органи влади протягом 7 днів надають інформацію про кількість осіб, які проживали на момент деокупації;
* обласні воєнні адміністрації передають цю інформацію до Мінреінтеграції;
* міністерство спільно з Міноборони затверджує перелік деокупованих населених пунктів і упродовж 2 днів перераховує кошти "Укрпошті";
* Укрпошта протягом 5 днів проводить виплати людям.

Як отримати кошти тим, хто евакуюється в інші регіони:

* за 3 дні до відправки евакуаційного поїзда Укрпошта на підставі відомостей від "Укрзалізниці" передає Мінреінтеграції інформацію про кількість осіб, що евакуюються і орієнтовну суму коштів;
* протягом 2 днів міністерство перераховує кошти;
* протягом 5 днів Укрпошта проводить виплати евакуйованим.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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