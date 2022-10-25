Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна цього тижня перейде на зимовий час

14:02 24.10.2022 |

Україна

 

Дія літнього часу в Україні скасовується 30 жовтня 2022 року о 4 (четвертій) годині за київським часом. В останню неділю жовтня годинна стрілка переводиться на 1 (одну) годину назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", яка регулює це питання.

З урахуванням порядку обчислення часу, що діє у країнах Європи з 1996 року, уряд хвалив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинної стрілки:

* в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед,
* в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Нагадаємо, у березні 2021 року Верховна рада не змогла скасувати переведення годинників, законопроект відправили на повторне друге читання.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,9579
  0,3200
 0,90

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7250  0,08 0,19 40,7129  0,09 0,21
EUR 38,1393  0,04 0,12 39,5475  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес