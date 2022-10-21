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Синоптики дали прогноз на зиму
18:24 20.10.2022 |
Майбутня зима в Україні може бути теплішою, а тривалість періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25 градусів є дуже низькою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку гідрометеорологічного центру.
"Сучасний розвиток метеорологічної науки у всьому світі ще не дозволяє складати достовірні по-добові прогнози розвитку атмосферних процесів на тривалі періоди", - йдеться у повідомленні.
Проте, завдяки метеорологічним спостереженням, які нараховують у більшості областей України 80-100 і більше років та створенню відповідних баз даних, метеорологи можуть визначити напрямки у температурному режимі в Україні.
Аналіз температурних показників в Україні за останні 30 років:
* перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження навіть у північних регіонах України здійснюється в третій декаді жовтня, в інших регіонах України на початку листопада та пізніше;
* середня температура зимового періоду (особливо січня та лютого) підвищилася на 2,0-2,5 градуси;
* суттєво скоротилась тривалість зимового періоду з температурою нижче нуля градусів;
* сума від'ємних температур протягом зимового періоду скоротилась майже у 2 рази.
"Кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень", - пише пресслужба.
Які висновки щодо наступаючої зими можна зробити:
* середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 рр.;
* ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25..-30 градусів в Україні є дуже низькою;
* здебільшого ймовірні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15...-20 градусів на північному сході країни до -26 градусів.
"Перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками", - додали в гідрометеорологічному центрі.
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