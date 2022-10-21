Фінансові новини
- |
- 21.10.22
- |
- 00:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шеринг документів з «Дії» запрацював в органах соцзахисту
18:16 20.10.2022 |
В усіх управліннях соціального захисту населення стала доступна функція шерингу документів у застосунку "Дія".
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що послугою можна скористатися при оформленні допомоги для внутрішньо переміщених осіб та довідки для перетину кордону людям з інвалідністю.
"Ви можете не брати з собою паперові документи, а поділитися цифровими копіями в Дії. Шеринг документів допоможе уникнути помилок при внесенні ваших персональних даних у базу та пришвидшить обслуговування", - наголосили в Мінцифри.
Через "Дію" можна поділитись:
* паспортом;
* карткою платника податків;
* свідоцтвом про народження дитини.
Для того аби поділитися документом в управлінні соцзахисту населення:
* натисніть на потрібний документ;
* дайте працівнику зчитати номер під штрихкодом;
* підтвердьте запит на передачу цифрових копій.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Між Україною та Африкою теплішає. Як це сприятиме поразці Росії
|«У нас не може бути якогось армагеддону, що все розіб'ють і все згасне». Голова ДТЕК про удари по енергосистемі
|Нова справа Микитася. Яких ходів чекати від Банкової
|Що принесе Україні головування нашого фінансового міністра в Раді керуючих МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|Синоптики дали прогноз на зиму
|Шеринг документів з «Дії» запрацював в органах соцзахисту
|З початку війни окупанти нанесли збитків довкіллю на €37 млрд
|У Києві 20 жовтня розпочнеться опалювальний сезон - Кличко
|Кабмін збільшив ціни на термінове оформлення паспорту громадянина та закордонного паспорту
|Кабмін схвалив угоду про безвіз України з Гватемалою
Бізнес
|Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки
|Обмеження Байдена щодо чіпів у Китаї свідчать про зміну поглядів США на технології
|Німеччина оштрафувала Telegram на понад 5 млн євро через відмову співпрацювати
|Honda представила новий позашляховик Prologue
|Чорний список драйверів Microsoft оновлювався некоректно, через що ПК з Windows залишалися відкритими для шкідливих атак близько 3 років
|«Дідько з ним» — Ілон Маск каже, що Starlink й надалі залишатиметься безплатним в Україні попри «втрачання грошей»
|Netflix запустить підписку з рекламою в листопаді