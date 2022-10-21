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АНАЛІТИКА

Шеринг документів з «Дії» запрацював в органах соцзахисту

18:16 20.10.2022 |

Україна

 

В усіх управліннях соціального захисту населення стала доступна функція шерингу документів у застосунку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що послугою можна скористатися при оформленні допомоги для внутрішньо переміщених осіб та довідки для перетину кордону людям з інвалідністю.

"Ви можете не брати з собою паперові документи, а поділитися цифровими копіями в Дії. Шеринг документів допоможе уникнути помилок при внесенні ваших персональних даних у базу та пришвидшить обслуговування", - наголосили в Мінцифри.

Через "Дію" можна поділитись:

* паспортом;
* карткою платника податків;
* свідоцтвом про народження дитини.

Для того аби поділитися документом в управлінні соцзахисту населення:

* натисніть на потрібний документ;
* дайте працівнику зчитати номер під штрихкодом;
* підтвердьте запит на передачу цифрових копій.
За матеріалами: Економічна правда
 

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