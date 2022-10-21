Шеринг документів з «Дії» запрацював в органах соцзахисту

В усіх управліннях соціального захисту населення стала доступна функція шерингу документів у застосунку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що послугою можна скористатися при оформленні допомоги для внутрішньо переміщених осіб та довідки для перетину кордону людям з інвалідністю.

"Ви можете не брати з собою паперові документи, а поділитися цифровими копіями в Дії. Шеринг документів допоможе уникнути помилок при внесенні ваших персональних даних у базу та пришвидшить обслуговування", - наголосили в Мінцифри.

Через "Дію" можна поділитись:

* паспортом;

* карткою платника податків;

* свідоцтвом про народження дитини.

Для того аби поділитися документом в управлінні соцзахисту населення:

* натисніть на потрібний документ;

* дайте працівнику зчитати номер під штрихкодом;

* підтвердьте запит на передачу цифрових копій.

