З початку війни окупанти нанесли збитків довкіллю на €37 млрд

З початку війни російські окупанти нанесли збитків довкіллю на понад 37 млрд євро.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів з посиланням на виступ під час форуму співробітництва в галузі безпеки країн - учасниць ОБСЄ заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів Євгенія Федоренко, передають Українськi Новини.

Також Федоренко зазначив, що через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об'єктів викиди в атмосферне повітря вже перевищили 67 млн тонн, при цьому забруднене повітря не має кордонів.

"Країна-агресор навмисно знищує українську водну інфраструктуру. Останній приклад - удари по дамбі Карачунівського водосховища на р. Інгулець біля Кривого Рогу. Як результат, вода у річці тимчасово стала червоного кольору. Забруднена вода потрапляє в транскордонні ріки, Чорне та Азовське море, і може дістатися сусідніх країн", - сказав Федоренко.

Він зазначив, що російська агресія перетворила найродючіші у світі чорноземи у величезне мінне поле, так майже третина території України - близько 200 тис. кв. км - потребуватиме розмінування.

"Страждають від злочинних дій росіян українські ліси. Понад 2,4 млн гектарів лісів вже звільнені Збройними Силами України. Ці ліси зазнали значних пошкоджень, вони спалені та перекопані окопами, на відновлення знадобляться десятки років. Війною уражені 20% природоохоронних територій України. В зоні ризику Рамсарські угіддя та Смарагдова мережа. Росія окупувала 2,209 родовищ з енергоресурсами, металами й мінералами, їх разом оцінюють у 12,7 трлн євро", - сказав Федоренко.

Також, за його словами, Росія не погоджується на створення демілітаризованої зони навколо найбільшої в Європі АЕС - Запорізької атомної електростанції та регулярно обстрілює територію навколо та інфраструктуру.

Як повідомляли Українськi Новини, російські війська за період з 10 по 18 жовтня зруйнували 30% електростанцій в Україні.