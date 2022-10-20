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АНАЛІТИКА

У Києві 20 жовтня розпочнеться опалювальний сезон - Кличко

16:51 19.10.2022 |

Україна

 

Мер Києва Віталій Кличко анонсував початок опалювального сезону в українській столиці з четверга, 20 жовтня.

"Завтра, 20 жовтня, розпочнемо в столиці опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання... Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі", - написав Кличко в телеграмі в середу.

За його словами, у Києві в умовах воєнного стану виконали всі підготовчі роботи. "Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в об'єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг. Місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали", - повідомив Кличко.

Він також назвав важливим чинником для початку опалювального сезону економію електроенергії: "щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання".

"Заклади соціальної сфери ми розпочали підключати раніше - за індивідуальними заявками. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально", - резюмував Кличко.

Як повідомлялося, 18 жовтня в результаті російських ракетних ударів два об'єкти критичної інфраструктури в Києві зазнали серйозних ушкоджень, після чого на декілька годин було порушено електро- та водопостачання у деяких районах столиці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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