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Кабмін схвалив угоду про безвіз України з Гватемалою
18:25 18.10.2022 |
Кабінет міністрів України у вівторок затвердив угоду з урядом Республіки Гватемала про взаємне скасування візових вимог, учинену 25 липня 2022 року.
Як передає "Європейська правда", про це повідомили в міністерстві закордонних справ України.
Угода передбачає можливість безвізового в'їзду та перебування громадян України та громадян Гватемали в державі іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.
В МЗС очікують, що безвізовий режим "сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та розвитку міжлюдських контактів, а також туризму, щойно дозволить безпекова ситуація".
"Про дату початку застосування угоди повідомимо додатково після виконання внутрішньодержавних процедур гватемальською стороною", - додали у відомстві.
Зазначимо, що українці ще з 2009 року мали право безвізового в'їзду до Гватемали згідно з одностороннім рішенням гватемальської сторони. Для громадян Гватемали на сьогодні діє візовий режим в'їзду в Україну, зокрема е-Віза.
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