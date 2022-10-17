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АНАЛІТИКА

У Києві в автобусах тепер можна сплатити за проїзд банківською картою

11:19 17.10.2022 |

Україна

З 15 жовтня у наземному комунальному громадському транспорті столиці розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

Протягом двох-трьох тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту.

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку чи гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наклейки на валідаторах.

 

Сервіс дозволяє користуватися також додатком Київ Цифрової, і картою киянина. Вартість одноразової поїздки при оплаті банківською карткою - 8 гривень.

"Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій Картці киянина має бути підключена та активована відповідна пільга", - написав Кличко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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