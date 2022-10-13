Фінансові новини
- |
- 13.10.22
- |
- 15:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зв'язок в Україні практично повністю відновлений після обстрілу
11:54 13.10.2022 |
Оператори та провайдери за сприяння Національного центру оперативно-технічного управління оперативно відновили зв'язок практично у всіх населених пунктах, які постраждали під час ворожих ракетних атак 10 та 11 жовтня, повідомляється у телеграм-каналі Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації у четвер.
"Через годину після ракетного обстрілу перебої зі зв'язком могли відчути до 18% користувачів телеком-мереж. Вже 12 жовтня можливих труднощів зі зв'язком могли зазнавати менше ніж 2% користувачів", - повідомили в Держспецзв'язку.
При цьому більшість базових станцій мобільного зв'язку та станцій комутації працюють на внутрішньому живленні.
Відновлюється також зв'язок і на щойно звільнених від російських військ територіях. Так, зв'язок усіх мобільних операторів з'явився у 10 населених пунктах півдня України.
"Схожа ситуація і в Харківській області. Одразу після звільнення міст туди заїжджають саме оператори та провайдери, які дуже швидко відновлюють зв'язок, зокрема з використанням супутникових систем Starlink", - наведено у повідомленні слова голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя.
За його спостереженнями, від звільнення населеного пункту до появи повноцінного мобільного зв'язку триває близько тижня.
Держспецзв'язку закликає всіх громадян зробити свій внесок у стабільну роботу мобільного зв'язку в Україні та не перевантажувати мережі.
"Просимо тимчасово обмежити використання мобільного трафіку: вимкнути автозавантаження медіафайлів у месенджерах, перейти зі споживання відео на текстовий контент або хоча б знизити роздільну здатність потокового відео. Якщо ваш мобільний оператор недоступний, радимо скористатися національним роумінгом", - наголошується в повідомленні.
Крім того, в окремих регіонах користувачі можуть мати проблеми з доступом до фіксованого інтернету, що також пов'язано з пошкодженням мереж унаслідок ракетних ударів сил РФ.
Оператори та провайдери знають про ці пошкодження та усувають їх наслідки.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
|Макрон заявив про відправку в Україну систем протиповітряної оборони
|Системи ППО будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично - Остін
|Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Підтримка Бандери значно зросла, більшість українців - за «здоровий націоналізм»
|Зв'язок в Україні практично повністю відновлений після обстрілу
|McDonald's відновив роботу ще п'яти закладів у Києві
|«єППО» — застосунок для допомоги українським силам ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі
|Українці за добу зібрали рекордні 352 млн гривень на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV («Лелека-100») — на 250 млн гривень більше, ніж планувалося
|У Києві та області вводять графіки аварійного відключення електропостачання
Бізнес
|Російські активи Nissan перейдуть у держвласність РФ
|Dimensity 9000+ випередила Snapdragon 8 Plus Gen 1, а Snapdragon 870 виявилася швидше за Snapdragon 888 у новому рейтингу Master Lu
|BMW Z4 дебютував з оновленим екстер'єром
|Великих депресій більше не буде. За що дослідники економічної кризи отримали Нобеля
|Нобелівську премію з економіки отримали вчені зі США за дослідження банків та фінансових криз
|Google випустила смартгодинник Pixel Watch — автономність до 24 годин і ціна €379 (€429 за версію з LTE)
|Google випустила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro з новим процесором Tensor G2