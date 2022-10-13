Зв'язок в Україні практично повністю відновлений після обстрілу

Оператори та провайдери за сприяння Національного центру оперативно-технічного управління оперативно відновили зв'язок практично у всіх населених пунктах, які постраждали під час ворожих ракетних атак 10 та 11 жовтня, повідомляється у телеграм-каналі Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації у четвер.

"Через годину після ракетного обстрілу перебої зі зв'язком могли відчути до 18% користувачів телеком-мереж. Вже 12 жовтня можливих труднощів зі зв'язком могли зазнавати менше ніж 2% користувачів", - повідомили в Держспецзв'язку.

При цьому більшість базових станцій мобільного зв'язку та станцій комутації працюють на внутрішньому живленні.

Відновлюється також зв'язок і на щойно звільнених від російських військ територіях. Так, зв'язок усіх мобільних операторів з'явився у 10 населених пунктах півдня України.

"Схожа ситуація і в Харківській області. Одразу після звільнення міст туди заїжджають саме оператори та провайдери, які дуже швидко відновлюють зв'язок, зокрема з використанням супутникових систем Starlink", - наведено у повідомленні слова голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя.

За його спостереженнями, від звільнення населеного пункту до появи повноцінного мобільного зв'язку триває близько тижня.

Держспецзв'язку закликає всіх громадян зробити свій внесок у стабільну роботу мобільного зв'язку в Україні та не перевантажувати мережі.

"Просимо тимчасово обмежити використання мобільного трафіку: вимкнути автозавантаження медіафайлів у месенджерах, перейти зі споживання відео на текстовий контент або хоча б знизити роздільну здатність потокового відео. Якщо ваш мобільний оператор недоступний, радимо скористатися національним роумінгом", - наголошується в повідомленні.

Крім того, в окремих регіонах користувачі можуть мати проблеми з доступом до фіксованого інтернету, що також пов'язано з пошкодженням мереж унаслідок ракетних ударів сил РФ.

Оператори та провайдери знають про ці пошкодження та усувають їх наслідки.