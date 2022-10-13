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McDonald's відновив роботу ще п'яти закладів у Києві
11:07 13.10.2022 |
Мережа ресторанів McDonald's відновила роботу ще п'яти закладів у Києві.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
Зокрема, заклади відкрили двері за наступними адресами:
* ст. м. Почайна, просп. Степана Бандери, 12-а
* ТРЦ Глобал, вул. Оноре де Бальзака, 2-а
* вул. Миколайчука,16
* пл. Героїв Бреста, 5
* ТРЦ New Way, вул. Архітектора Вербицького, 1
Загалом у Києві відновили роботу 22 ресторани мережі.
Як повідомлялося, 20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald's. Уже 30 вересня у столиці відновили повноцінну роботу 10 закладів. У них працюють зали та "МакДрайв".
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