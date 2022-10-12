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Українці за добу зібрали рекордні 352 млн гривень на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV («Лелека-100») — на 250 млн гривень більше, ніж планувалося
17:07 11.10.2022 |
Сергій Притула та Сергій Стерненко підбили підсумки нашумілого збору «Народна помста», який запустили як відповідь на терористичні ракетні обстріли України з боку росії 10 жовтня - всього за добу (з 12:00 10 жовтня по 12:00 11 жовтня) українці, українські компанії та друзі України разом задонатили колосальні 352 мільйони гривень. Про це волонтери розповіли у спільному відеозвіті.
Це новий рекорд за сумою, зібраною за добу. Для порівняння, за добу у межах попереднього збору-рекордсмена «Народний Байрактар» було зібрано 296 млн гривень. Організатори розповіли, що початкова мета полягала у тому, щоб зібрати 100 мільйонів гривень. Саме стільки потрібно, щоб законтрактувати необхідні 50 ударних дронів-камікадзе RAM II з трьома наземними станціями. Комплекс складається з 10 "пташок" та наземної станції. Початковий задум полягав у підготовці трьох спеціальних груп військових для зниження ворожих цілей за допомогою цих дронів. Та українці вчергове не підвели й задонатили більш ніж у 3,5 раза більше.
Варто зазначити, що збір підтримав відомий активіст Ігор Лаченков (автор Telegram-канал «Лачен пише», у кого наразі понад 960 000 підписників). Також збір підтримала низка відомий українських компаній, зокрема Uklon та «Нова пошта» пожертвували 1,3 млн та 1 млн грн відповідно.
За підсумками збору, є 100 млн гривень на 50 ударних дронів-камікадзе RAM II з трьома наземними станціями та ще 252 млн гривень надлишкових грошей. Наразі організатори збору розмірковують, як найбільш ефективно та раціонально використати ці кошти для знищення окупантів. На відео Притула пожартував, що цю суму вони планують використати "не на шкарпетки", а так, що виправдати очікування усіх, хто підтримав цей збір - організатори пообіцяли, що буде багато "бавовни та хороших росіян".
"Буде багато дохлих окупантів завдяки тому, що українці вміють правильно трансформувати свою лють у конструктивне русло.
росіяни розраховували на нашу паніку, наш відчай та те, що ми будемо хотіли здатися чи припинити свій супротив, а ми з вами зібрали кошти на те, щоб цих окупантів ставало менше.
Дякую, ви фантастичні, з такими людьми нас ніхто ніколи не переможе. Ми продовжуємо підтримувати збройні сили України"
Сергій Притула та Сергій Стерненко
RAM ІІ UAV
Щодо дронів-камікадзе RAM ІІ UAV, це баражуючий боєприпас на базі українського БПЛА «Лелека-100» від компанії DEVIRO. Він запускається за допомогою катапульти та може перебувати у повітрі до 55 хвилин. Максимальна дальність польоту становить 60 км. RAM II UAV несе бойову частину масою 3 кг і має точність 1 метр. Дрон може комплектуватись різними типами боєголовок залежно від місії:
* термобаричною (для знищення цілей усередині будівель та малої броньованої техніки),
* бронебійною (для ураження броньованих цілей на суші та на морі),
* осколково-фугасною (для ураження живої сили противника на відкритій місцевості).
Чому вирішили збирати кошти на дрони-камікадзе RAM II - пояснює ось це відео ураження таким дроном ворожого зенітно-ракетного комплексу «Оса».
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