У Києві та області вводять графіки аварійного відключення електропостачання

Внаслідок обстрілів російськими окупантами об‘єктів критичної інфраструктури столиці та області, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області. Про це інформує мер столиці Віталій Кличко.

Частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області.

За його словами, енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.

"Київводоканал працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання", - додав Кличко.

