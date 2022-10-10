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АНАЛІТИКА

У Києві та області вводять графіки аварійного відключення електропостачання

14:15 10.10.2022 |

Україна

 

Внаслідок обстрілів російськими окупантами об‘єктів критичної інфраструктури столиці та області, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області. Про це інформує мер столиці Віталій Кличко.

Частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області.

За його словами, енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.

"Київводоканал працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання", - додав Кличко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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