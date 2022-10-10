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У Києві відкрилось ще три ресторани McDonald's
11:05 10.10.2022 |
Мережа McDonald's 9 жовтня відкрила ще три ресторани в Києві.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зокрема, ресторани відкрилися за наступними адресами:
* ст. м. Поштова, Боричів узвіз, 10-А;
* ст. м. Осокорки, просп. Бажана 8;
* ТРК "Проспект", вул. Хоткевича Гната, 1-В.
Як повідомлялося, 20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald's. Уже 30 вересня у столиці відновили повноцінну роботу 10 закладів. У них працюють зали та "МакДрайв".
Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.
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