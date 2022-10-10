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АНАЛІТИКА

В Україні дерусифікували частину флоту: які назви отримали кораблі

10:56 10.10.2022 |

Україна

 

В Україні вирішили дерусифікувати частину свого флоту в рамках процесу, який анонсували ще у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку генерального директора "Українського Дунайського пароплавства" Дмитра Москаленка.

"Майже всі наші транспортні судна отримали назву ще за радянських часів. Частина названа на честь російських міст та видатних діячів комуністичного режиму", - йдеться у повідомленні.

* Буксир "Хабаровск" стане "Маріуполем";
* "Иваново" - "Генічеськом";
* "Оренбург" - "Феодосією";
* "Антон Оника" - "Миколаївом";
* "Яков Батюк" - "Бердянськом";
* "Володимир Куриленко" - "Києвом".

За словами Москаленка, замість російських міст та "комсомольців" тепер будуть назви українських населених пунктів, пов'язаних з судноплавством.

"Наразі спільно з шановними фахівцями Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України опрацьовуємо нові назви для того, щоб запобігти дублюванню", - додав гендиректор.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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