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АНАЛІТИКА

Фунікулер у Києві відновлює роботу після консервації через війну та ремонту

15:43 07.10.2022 |

Україна

 

В понеділок, 10 жовтня, відновлює роботу Київський фунікулер. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Навесні під час активних бойових дій під Києвом фунікулер, за участі волонтерів, законсервували, нагадав мер.

Фунікулер має статус пам'ятки архітектури, історії, науки та техніки. Особлива цінність пам'ятки - вітражі авторства українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути, розміщені у вестибюлях.

У червні фунікулер пройшов щорічний плановий ремонт. Фахівці "Київпастрансу" провели технічне обслуговування та обстеження вузлів, агрегатів, двигунів та систем підйомника.

Система безпеки вагонів фунікулера успішно пройшла випробування під великим навантаженням. Також обстежили колії та контактну мережу.

Фунікулер готовий до експлуатації, запуск підйомника отримав погодження від органів захисту культурної спадщини.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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